Após chuvas, Lula liga para Paes e Waguinho e diz que dará apoio

Ministros de Estado devem acompanhar a situação das cidades; Rio já tem 11 mortes depois de temporal

Lula disse que o Governo Federal deve apoiar as prefeituras a mitigar os efeitos das chuvas durante o final de semana Sérgio Lima/Poder360 – 11.jan.2024

PODER360 14.jan.2024 (domingo) – 21h34



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e de Belford Roxo, Wagner dos Santos– o Waguinho (Republicanos) neste domingo (14.jan.2024).

Durante a noite de sábado (13.jan) e a manhã deste domingo, chuvas fortes atingiram a região e 11 pessoas morreram. Lula disse aos prefeitos que eles terão o apoio do governo federal para mitigar os impactos do temporal.

No seu perfil no X (ex-Twitter), Paes disse que apresentou projetos de recuperação da bacia do rio Acari ante a disposição dos recursos. Os ministros Waldez Góes e Wellington Dias– da Integração e Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento e Assistência Social, também foram acionados por Lula para acompanhar a situação do Rio.

Waguinho também foi às redes sociais comentar sobre a sua conversa com o Lula. Em um vídeo publicado no seu perfil no X, o presidente pede ao prefeito que faça um relatório indicando “o que ele precisa”.

Assista (2min5s):

Nós vamos sair dessa!

Nosso povo é forte, temos uma história linda de superação e vamos, mais uma vez, vencer essa triste situação.

Estou em contato direto com o presidente @LulaOficial, que é um grande aliado de Belford Roxo. (+) pic.twitter.com/il0DHNf8c3

— Wagner Carneiro (@Waguinho_Rio) January 14, 2024

O Ministro Góes e sua equipe devem viajar à cidade nos próximos dias para encaminhar medidas de auxílio aos afetados pelas chuvas.