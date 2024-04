Após desabafo de Mani Reggo, Davi pede desculpas e se declara

Depois de Mani Reggo deixar seguir Davi Brito nas redes sociais e desabafar sobre a forma que vinha sendo tratada nas entrevistas pelo brother após o BBB24, o baiano abriu o coração e uma live, pediu desculpas publicamente e se declarou para a namorada. “Te amo”, disse.

“Eu tô super disposto a conversar com minha namorada. Eu considero ela como minha namorada. Ela é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu gosto muito. Uma pessoa linda, maravilhosa, gente fina”, justificou.

Davi esclareceu que não estava tendo tempo de se dedicar ao reencontro entre eles, que ficara 100 dias afastados por causa do programa, por conta dos compromissos com a TV Globo: “Eu não tô dizendo que eu sou perfeito, não. Eu erro mesmo, eu sou um ser humano. Eu quero que vocês vejam que eu não sou uma pessoa ruim não”.

De forma implícita, o motorista de aplicativo insinuou a intromissão de outras pessoas na relação com Mani, como seguidores, a família e assessores. “Eu tô disposto a conversar com você para a gente acertar uns pontos e continuar, como a gente sempre continuou. Só eu e você, mais ninguém. Te amo, Mani”, confessou.

Seria o fim?

Depois de sumir das redes sociais por dois dias, Mani Reggo desabafou sobre a relação com Davi Brito e deu a entender que o namoro teria chegado ao fim, sim. Inclusive, a baiana retirou o status de “esposa” da sua biografia do Instagram, dando unfollow no campeão do BBB24. “Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos”, escreveu.

“Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado”, declarou.

Mani prosseguiu, afirmando que descobriu como estava o relacionamento através de terceiros: “O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas”.

A moça citou o episódio do Mais Você, quando Davi contou estar apenas namorando com ela, quando no Big Brother, a chamava de esposa e se intitulava casado. “Em outra [entrevista saber] que ainda estamos nos conhecendo. Ouvindo. Não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, continuou.

A cozinheira deixou subentendido que a decisão de colocar um ponto final na relação foi sua. “E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”.

Mani Reggo finalizou demonstrando amor-próprio e, principalmente, que se respeita acima de tudo. “Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos”, encerrou.