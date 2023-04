Vídeo: onça-pintada de Juiz de Fora (MG) pode ter se tornado pai

Em vídeo postado pela universidade de Juiz de Fora (MG), onça fêmea aparece ao lado de filhotes que podem pertencer a macho criado na cidade 26/04/2023 10:40, atualizado 26/04/2023 10:40

Reprodução

Velha amiga dos moradores de Juiz de Fora (MG), a onça-pintada que apareceu no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 2019 pode ser papai. A UFJF divulgou, na terça-feira (25/4), vídeo em que filhotes de uma onça-pintada, acompanhados de uma fêmea, caminham no Parque Estadual do Rio Doce, local que é o lar da “onça juiz-forana” desde que ela foi capturada.

Os registros, que também apontam a existência de um terceiro filhote, de outra fêmea, foram feitos em janeiro

