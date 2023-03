Após duas eliminações, Vitória corre risco na Copa do Nordeste se perder Ba-Vi

A situação do Vitória na temporada está cada vez mais dramática. Depois de cair nas primeiras fases do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil, o rubro-negro pode amargar mais uma eliminação: na Copa do Nordeste. Para não arriscar sofrer o terceiro baque em uma semana, o Leão tem que vencer o clássico contra o Bahia, domingo (5).

O jogo terá início às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do estadual. Neste momento, o Vitória é o vice-lanterna do Grupo A, com apenas 2 pontos somados após cinco partidas, um aproveitamento de 13%. Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, a equipe está a 5 pontos de distância do G4.

Assim, se perder o Ba-Vi, o Leão terá que olhar para dois rivais para não dar mais um adeus antecipado. O cenário desastroso acontece se a distância para a zona de classificação ficar maior do que 6 pontos.

Nesse cenário, seria preciso torcer contra Sampaio Corrêa e Ferroviário. Ambos somam 7 pontos cada, e a equipe do Maranhão aparece à frente, na 4ª colocação, por ter mais vitórias (2 a 1). Caso um dos dois ganhe na rodada, esse time iria a 10 pontos, tornando impossível para o Vitória ultrapassar.

No cenário de empate no Ba-Vi, o Vitória vai a três pontos. Então, caso Sampaio Corrêa e Ferroviário vençam, o time baiano fica na dependência do CRB, atual terceiro colocado com nove pontos, perder para o rival CSA.

Assim como o Leão, os três jogarão como visitantes. O Ferroviário já vai ter seu resultado na rodada, porque entra em campo um dia antes do Vitória: encara o Campinense neste sábado (4), às 17h30, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Mesmo dia e horário do clássico alagoano no Rei Pelé, em Maceió, que embora seja campo neutro, receberá torcida única do CSA. Já o Sampaio pega o Santa Cruz no domingo (5), às 18h30, no Arruda, em Recife.

Os outros dois times que estão no G4 são o líder Fortaleza, com 15 pontos, e o Sport, que tem 9, com três triunfos. Isso significa que se o Vitória não ganhar do Bahia, já não terá como alcançar o Leão pernambucano.

Após o Ba-Vi, o rubro-negro baiano terá mais dois jogos na Copa do Nordeste: contra o Ceará (em casa) e o Campinense (fora), líder e 7º colocado do Grupo B, respectivamente.