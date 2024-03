Após encontro com Lula, Sánchez visita o Congresso

Primeiro-ministro da Espanha foi recebido separadamente, 1º por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e depois por Arthur Lira (PP-AL)

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, fez uma visita institucional ao Congresso Nacional nesta 4ª feira (6.mar.2024) depois do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. Foi recebido 1º pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e se reuniu por poucos minutos com outros senadores no Museu do Senado. Depois, encontrou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) no Salão Nobre do Congresso. Não houve discursos na passagem de Sánchez pelo Congresso.