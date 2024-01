Governo federal reconhece mais 3 emergências no Rio; total vai a 7

Equipe da gestão Lula visitou áreas afetadas nesta 2ª feira; 5 municípios ainda devem ter a situação reconhecida

Temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de sábado (13.jan) alagou a Avenida Brasil Reprodução/X – 13.jan.2023

PODER360 16.jan.2024 (terça-feira) – 23h13



O governo federal já reconheceu até a noite desta 3ª feira (16.jan.2024) o Estado de Emergência em 7 municípios do Rio. Chuvas atingiram a região do Grande Rio na noite de sábado e na madrugada de domingo.

As portarias da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foram publicadas no Diário Oficial da União e são pré-requisito para que as prefeituras possam receber repasses federais para assistência humanitária.

Os municípios são:

Belford Roxo; Duque de Caxias; Mesquita; Nilópolis; Nova Iguaçu; Rio de Janeiro; e São João de Meriti. O governo Lula enviou uma equipe de ministros e secretários ao Rio para visitar e acompanhar as áreas afetadas. Estiveram na cidade:

Waldez Góes – ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional; Anielle Franco – ministra da Igualdade Racial; João Paulo Capobianco – ministro substituto do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e Osmar Almeida Júnior – ministro substituto do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo Góes, 23 municípios foram afetados pelo temporal durante o final de semana e 12 deles entraram com a solicitação de reconhecimento da situação de emergência. O reconhecimento de 5 deles ainda não foi publicado.