Após exigir milhões do SBT, Hermano Henning está irreconhecível

Hermano Henning foi um dos principais nomes do jornalismo do SBT. Ele esteve no horário nobre da emissora, até que, em 2018, acabou sendo demitido em meio às mudanças que ainda seguem em vigor no grupo.

Além do canal de Silvio Santos, o famoso teve papel importante na Globo. Ele chegou a fazer coberturas importantes para o Jornal Nacional, onde ganhou grande destaque. Para quem não se lembra, o veterano cobriu as guerras entre o Irã e o Iraque, na década de 80.

