Após fortes chuvas, Defesa Civil entrega equipamentos e viaturas no interior de SP

Nesta quinta-feira, 12, na primeira visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao interior de São Paulo, foram entregues viaturas, kits e equipamentos da Defesa Civil para reforço no combate a ocorrências causadas pelas fortes chivas que atingem o Estado. Em Ribeirão Preto, foram entregues 80 equipamentos do Programa Ação de Aparelhamento, com 32 kits de combate a incêndios, 36 motosserras, oito geradores, quatro tendas e 32 viaturas para a Defesa Civil. O investimento foi de R$ 7,2 milhões. Tarcísio também fez a entrega de mais equipamentos e 20 viaturas a municípios da região de Araçatuba. “Equipamentos que, no final das contas, representam prevenção. O que nós estamos fazendo é agir preventivamente, dotando a estrutura da Defesa Civil de capacidade. E essa capacidade vai ser usada imediatamente, seja para combater os problemas de chuvas que nós estamos tendo neste momento, seja para a prevenção de incêndios que acabam assolando essa região que fica seca no segundo semestre”, declarou o governador.

Tarcísio de Freitas também falou sobre a implementação de novas tecnologias para identificar o risco de chuvas fortes, além de outras adversidades climáticas, para prevenir que tragédias aconteçam: “Estamos entregando também dois mapas de riscos, trabalho feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental e Serviço Geológico do Brasil, em parceria com a nossa Defesa Civil e Casa Militar. É um importante instrumento também de prevenção. A gente começa com essa carta de riscos, que está sendo distribuída para vários municípios”.

“Já entregamos cartas de risco para 330 municípios. Ela identifica e mapeia áreas que estão suscetíveis a ter acidentes, deslizamentos e problemas geotécnicos. Vão ajudar no planejamento do poder público, para que a gente evite problemas”, detalhou. Além disso, o governo do Estado de São Paulo já destinou R$ 11 milhões aos municípios que decretaram situação de emergência para a recuperação das áreas atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas. Está em processo de análise pelo Estado, a liberação de outros R$ 14 milhões para obras emergenciais de recuperação.

*Com informações do repórter David de Tarso