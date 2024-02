Após happy hour com a Câmara, Lula fará reunião com o Senado

Em entrevista à “RedeTV!” presidente diz que pretende tornar rotineiras reuniões com congressistas no Palácio da Alvorada

PODER360 28.fev.2024 (quarta-feira) – 0h43



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que realizará um encontro com líderes do Senado na próxima semana, quando retornar de viagem à Guiana. Depois do happy hour com a Câmara, o chefe do executivo disse que pretende tornar os encontros no Palácio da Alvorada rotineiros. “Faço questão de conversar com todos e vou continuar conversando. Se eu quero que a pessoa seja boa e generosa comigo, eu tenho que mostrar que eu respeito eles”, disse em entrevista à “RedeTV!” na 3ª feira (26.fev.2024). O presidente disse ainda que sua relação com a Câmara e o Senado “é a melhor possível”.