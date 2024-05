Chuvas: governo instala sala de situação e vai enviar ministros ao RS

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Imagem colorida mostra mesa de reunião no Rio Grande do Sul, com o presidente Lula e os ministros Paulo Pimenta, Rui Costa, Marina Silva e Jader Filho – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert/PRO governo federal instalou uma sala de situação para acompanhar e definir ações emergenciais para a tragédia das chuvas intensas que afeta o Rio Grande do Sul.

Na primeira reunião do grupo, realizada na noite desta quinta-feira (2/5), ficou definido que uma comitiva de ministros voltará à região das enchentes no início da próxima semana.

Além disso, ocorrerão reuniões diárias, inclusive durante o final de semana, para monitoramento do cenário. O grupo é coordenado pela Casa Civil.

Nesta quinta-feira (2/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou até o RS para acompanhar a situação da população atingida pelas fortes chuvas. Ao lado do governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), o petista prometeu empenhar recursos para socorrer as vítimas da tragédia.

