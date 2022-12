Após morte de jovem, ônibus voltam a circular no Complexo do Nordeste de Amaralina

Os ônibus voltaram a circular sem restrição no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, nesta sexta-feira (30), após dois dias de paralisação no local. A informação é da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob).

O transporte estava suspenso devido aos protestos por justiça pela morte de Marcelo Daniel Ferreira, de 19 anos.

O complexo é formado pelos bairros do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Chapada e Vale das Pedrinhas. As linhas que atendem às comunidades da região estavam circulando somente até a entrada do Vale das Pedrinhas, onde estava o policiamento.

Marcelo Daniel Ferreira Santos foi um dos baleados em ação policial realizada no Nordeste, em Salvador, na véspera do Natal (24).

O jovem, que perdeu o baço e lesionou o fígado após receber um tiro no abdômen, estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral da Bahia, para onde foi socorrido após ser alvejado na frente da família e de vizinhos.

Segundo testemunhas, os policiais militares chegaram atirando na localidade do Alto do Capim por volta das 20h30. A ação também alvejou Adeilton Santana Pereira, 34 anos. Ele recebeu quatro tiros e está internado no HGE.