Após morte em briga de torcida, PM do Rio reforça esquema de segurança para o Fla-Flu desta quarta

Um pesado e forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro para o clássico desta quarta-feira, 8, entre Flamengo e Fluminense, no Estádio do Maracanã, pela decisão do vencedor da Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato estadual. As medidas de segurança estão relacionadas aos episódios de violência entre as torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco da Gama, que aconteceram no último domingo, no entorno do Maracanã e em outros pontos da capital fluminense. Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas. Por causa desta ocorrência, as torcidas organizadas do Flamengo estão temporariamente banidas dos estádios de futebol da cidade. A suspensão vale por 90 dias. Na tabela de classificação, o Flamengo tem um ponto a mais do que o rival e joga pelo empate para se consagrar campeão. O clássico começa às 21h.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga