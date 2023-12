Governo e companhias aéreas anunciam medidas para redução dos preços das passagens

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) divulgou na manhã desta segunda-feira, 18, as primeiras medidas para diminuir os preços das passagens aéreas. O anúncio, feito em conjunto com representantes das companhias aéreas, teve como foco a promessa de um maior volume de promoções. Apesar disso, o governo federal reconheceu que há desafios para alcançar os resultados esperados. “Precisamos reconhecer os impactos sofridos pelas companhias. Mas confio que teremos reflexo na ponta”, disse o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), ao ser questionado sobre os preços ainda elevados propostos pelas empresas no pacote de promoções. A medida foi divulgada com a presença dos CEOs e CFOs da Azul, Gol e Latam. Antes do anúncio, Costa Filho ressaltou que o setor aéreo foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19. “O aumento do preço das passagens foi observado em todo o mundo, variando de 10% a 15%. Naturalmente, isso tem um efeito negativo no Brasil. Mas, desde que assumimos, temos buscado alternativas para reduzir os preços. Nosso trabalho é de sensibilização. As companhias aéreas têm livre comércio e não podemos intervir”, declarou o ministro.

Apesar das expectativas, não foram anunciadas ações concretas por parte do governo em relação ao querosene de aviação (QAV) e ao volume de processos judiciais reclamados pelas companhias. “O QAV já teve uma redução de 19% neste ano. Vamos continuar sensibilizando a Petrobras em 2024”, disse Costa Filho. De acordo com o ministro, um grupo de trabalho continuará buscando alternativas. “Essa é a primeira etapa do programa. Esperamos ter agendas como essa em 2024 e vamos mostrar unidade, esforço coletivo para avançar. Os resultados não serão imediatos”, afirmou Costa Filho, estimando que serão necessários de 12 a 24 meses. As medidas concretas foram anunciadas individualmente pelos representantes das companhias aéreas. O CEO da Azul, John Rodgerson, anunciou a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799 no próximo ano. Para ter acesso a essas passagens, será necessário comprá-las com pelo menos 14 dias de antecedência. “Decidimos fazer isso pela oportunidade que temos de crescer no país”, disse Rodgerson.

Já o CEO da Gol, Celso Ferrer, anunciou a oferta de 15 milhões de assentos por até R$ 699. “Além disso, faremos promoções semanais, incluindo para aquisição de passagens compradas com pouca antecedência. Para essas passagens, que são motivo de reclamação, também ofereceremos vantagens para bagagens e remarcações”, informou. No entanto, é importante destacar que o teto estabelecido para as 25 milhões de passagens da Gol e Azul, de R$ 799, está acima do ticket médio de R$ 747,66 registrado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Por parte da Latam, o CFO Jerome Cadier não estabeleceu um lote de passagens com preço limitado. No entanto, ele afirmou que haverá uma promoção semanal com um destino sempre abaixo de R$ 199. Também haverá novidades em relação ao programa de fidelidade. “Nossos pontos não irão expirar a partir de 2024, desde que sejam utilizados com a Latam”, disse Cadier. Além disso, serão acrescentados 10 mil assentos por dia ao longo do próximo ano. “Totalizando 3 milhões a mais para impactar o mercado”, explicou. Fora do pacote de medidas, o governo também aposta nos impactos positivos do Voa Brasil, que será anunciado na segunda quinzena do próximo mês. O programa oferecerá passagens por até R$ 199 para aposentados e beneficiários do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Além disso, Costa Filho afirmou que os investimentos em novos aeroportos terão reflexo nos preços a longo prazo.