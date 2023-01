Após paralisar vacinação da Covid-19, Rio retoma calendário na próxima segunda

A vacinação contra a Covid-19 vai ser retomada na próxima segunda-feira, 9, no Rio de Janeiro. Ela foi interrompida parcialmente na quinta e sexta-feira desta semana por falta de doses adultos nos mais de 200 postos de saúde espalhados pela capital fluminense. O secretário municipal de Saúde Daniel Soranz foi a Brasília na quinta para tratar o assunto e conversou diretamente com a ministra da Saúde Nísia Trindade. Ele saiu de lá com a promessa de que, nas próximas horas, pelo menos 1 milhão de doses do imunizante serão enviados ao Rio de Janeiro, o que seria suficiente para a retomada do calendário de imunização. O apelo das autoridades de Saúde da capital é para que as pessoas continuem se vacinando contra a Covid-19. Somente na cidade, mais de 1 milhão de pessoas não completaram o calendário. Além disso, 20 pessoas estão internadas na rede pública de Saúde o Rio por causa da Covid-19. A taxa de positividade ainda está no patamar acima do ponto de referência, mantendo-se em 11%.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga