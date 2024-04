Após perseguição, adolescente capota carro, e polícia encontra 600 kg de maconha

No último domingo (14), um adolescente de 16 anos capotou o carro enquanto fugiu da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. O jovem estava com quase 600 kg de maconha no carro e o caso ocorreu em Laranjeiras do Sul, centro-oeste do estado, por volta das 11h. O rapaz fugiu de uma abordagem na rodovia BR-277 e, segundo a PRF, depois que se iniciou a perseguição, o carro do adolescente só parou ao colidir com um barranco e capotar logo em seguida. O momento foi registrado pelos agentes. Ainda conforme a PRF, o carro que o rapaz dirigia já tinha registro de roubo em Curitiba, capital do estado. A ocorrência foi registrada em outubro de 2023. Com o capotamento, o jovem foi encaminhado a um hospital da região para atendimento médico. Em seguida, ele foi conduzido para a Polícia Judiciária, que registrou o caso. Nesta segunda-feira (15), o menor recebeu alta do hospital e foi direcionado a um centro de socioeducação. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC-PR) de Laranjeiras do Sul.

*Com informações do Estadão Conteúdo