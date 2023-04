Após polêmica, Manoel Soares afirma receber “salário justo” na Globo

Manoel Soares usou as redes sociais neste sábado (8/4) para explicar uma fala que gerou polêmica e reascendeu os rumores de um mal-estar com Patrícia Poeta no Encontro. Internautas recuperaram uma entrevista ao podcast Quem Pode, Pod!, na qual o apresentador revela ganhar 15 vezes menos que “uma pessoa que está ao seu lado”.

Após a repercussão negativa, Manoel compartilhou o vídeo e negou ter reclamado da diferença salarial entre ele e Patrícia. “Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo.

Boa Páscoa, galera”, escreveu no Twitter.

Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo.

Boa Páscoa galera. pic.twitter.com/cbTMDziFbC

— Manoel Soares – TV (@ManoelSoares_) April 8, 2023