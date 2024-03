Michelle Barros é atacada na web após estreia de programa no SBT

Michelle Barros estreou o programa Chega Mais, do SBT, na última segunda-feira (11/3) e vem sofrendo com ataques na web desde que a atração foi ao ar. Por conta disso, a emissora precisou intervir para acalmar a apresentadora.

Responsáveis pela atração e colegas de programa conversaram com Michelle Barros, que está sendo acusada de ter uma postura ruim no programa. A principal queixa é que ela não deixa os outros apresentadores, Paulo Mathias e Regina Volpato, falarem.

A apresentadora chegou a responder críticas feitas por internautas. Ao ser acusada por uma pessoa de falar muito sobre sua vida pessoal na atração e mais que os colegas, a âncora pediu desculpas.

“Me desculpe se pareceu isso. Não falarei mais”, respondeu Michelle. Outro seguidor disse que Michelle se vestia com o intuito de “chamar a atenção”. A jornalista novamente pediu desculpas e diz que tentará ponderar.

Segundo o F5, a direção do programa e alguns executivos do SBT orientaram Michelle Barros e deram apoio psicológico a ela. A principal orientação foi para que ela não responda a provocações. Se algo mais grave for enviado a ela, o SBT diz que dará apoio jurídico também.

“A direção do SBT acolheu Michelle Barros, que foi orientada a abster esse tipo de comentário em rede social”, diz a emissora, que aponta estar satisfeita com os primeiros dias de atração.