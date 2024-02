Após polêmicas, Graciele Lacerda elogia atitude de Wanessa

Wanessa Camargo organizou um desfile em apoio a Yasmin Brunet na tarde desta segunda-feira (19/2) e ganhou elogios da madrasta, Graciele Lacerda. A filha de Luiza Brunet ficou triste após descobrir supostos comentários feitos por Nizam sobre o corpo dela enquanto ele ainda estava confinado no BBB 24.

De acordo com relatos de Lucas Henrique, o executivo de contas teria dito que esperava que os corpos das mulheres fossem mais bonitos dentro do programa. “Eu acho que ele direcionou o comentário, que ele queria falar da Yasmin, mas a galera não quis me falar”, afirmou o professor.

Mas Wanessa reuniu os brothers para um desfile de roupas de banho no qual eles exaltaram imperfeições nos corpos. A movimentação logo ganhou as redes sociais e chegou até Graciele, que se demonstrou encantada com o comportamento da enteada.

No Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou um vídeo do momento e escreveu: “Que atitude f*da”.

O desfile Para apoiar a amiga, Wanessa Camargo resolveu organizar um desfile em que as mulheres usaram biquínis e os homens se dividiram entre sungas e bermudas. “Eu tenho peito pequeno, mas eu amo meus peitos sinceros. Eu tenho celulite na bunda, mas eu amo minha celulite. E a minha pancinha, olha”, começou a cantora. Quem deu sequência foi Beatriz Reis, que lembrou que “cada um tem seu corpo, sua beleza, e a gente tem que se amar”.

Cada um dos brothers e sisters falou sobre imperfeições dos corpos, como estrias e celulites. Deniziane e Fernanda ressaltaram que já foram mães, enquanto Michel lembrou que sofreu diversas vezes com falar gordofóbicas:

“Brasil, o meu é para quando olham no meu rosto e falam ‘Que rosto lindo, que sorriso lindo, mas podia emagrecer né? Podia dar uma emagrecidinha, né?’ É para aqueles que tem mania de pegar no meu peito sem autorização, achando que é brincadeira, mas não é não”, disse.

Após todos desfilarem, Yasmin Brunet abriu o coração e falou sobre os desafios que enfrentou por causa de complexos com o corpo. “Muito obrigada, de verdade, por dificultar minha decisão de voto”, brincou a modelo.

Ela deu sequência ao discurso: “Vocês são todas absurdamente maravilhosas e vocês também, meninos, absurdamente maravilhosos. Tenho certeza que todo mundo aqui passa por essa pressão absurda de um corpo que não é verdade. Lá fora eu editava minhas fotos para um cacete”.

A loira falou ainda sobre como sempre sentiu incômodo com comentários sobre o corpo dela. “Desde pequena tenho questão com isso. Já tive anorexia, eu tenho compulsão, aqui vocês veem eu comendo igual não sei o que, nunca estou satisfeita, porque é um vazio que nunca é preenchido, na verdade”, afirmou.

Entretanto, ela garantiu que não quer mais se calar sobre situações como essa. “Eu não aguento mais ouvir o que os outros falam do meu corpo e deixar isso me definir. Então, sinceramente, se esse cara falou mesmo isso de mim, Nizam, vai tomar no teu c*”, finalizou.

Falas sobre corpo de Yasmin Vale lembrar que a conversa que viralizou nas redes sociais sobre o corpo da filha de Luiza Brunet envolvia Nizam, Vinicius, Rodriguinho e Lucas Pizane. Na ocasião, o vendedor questionou o que os brothers acharam do corpo da loira.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho, ao que Nizam respondeu: “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”.

Entretanto, em conversa com a modelo nesta segunda (19/2), Rodriguinho negou ter participado do papo. “Eu tenho certeza que não participei desse assunto. Eu tenho certeza absoluta, porque, cara, não sou moleque”, garantiu.