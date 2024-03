Ora-pro-nóbis pode ajudar a aumentar libido; entenda

Dentre os muitos fatores que podem contribuir direta e indiretamente na libido, um deles é a alimentação.

Apesar de existir controvérsias acerca dos alimentos “afrodisíacos”, é fato que alguns ingredientes podem dar aquele “up” no desejo sexual — um deles é a ora-pro-nóbis.

A tradicional planta utilizada para tantos fins, pode, sim, ter efeito positivo na libido humana. De acordo com a nutricionista Ingrid Albuquerque, além de conter zinco — principal nutriente envolvido na produção de testosterona —, a ora-pro-nóbis também é rica em fibras.

“Por ser um alimento rico em fibras, promove a saúde intestinal que, por sua vez, auxilia na regulação hormonal, ajudando de forma indireta no caso. Embora não haja evidências científicas específicas que comprovem seu efeito direto na libido, uma dieta rica em alimentos nutritivos promove a saúde em geral, o que pode ter impacto positivo na função sexual tanto em homens quanto em mulheres”, explica.

As folhas de ora-pro-nóbis são ricas em fibras Mas a especialista faz o alerta: apesar de ser natural e não ter grandes contraindicações, é sempre importante se atentar a possíveis interações medicamentosas ou sensibilidade e alergias.

“Como qualquer outro alimento, é importante consumir com moderação como parte de uma dieta balanceada e, antes, buscar a orientação de um profissional”, finaliza.