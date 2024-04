Davi teria se revoltado ao descobrir que Mani Rego estava famosa

Davi Brito, campeão do BBB 24, está envolvido em uma grande polêmica com a ex-namorada Mani Reggo. Mesmo milionário, o participante teria se revoltado ao sair do confinamento e visto que a cozinheira estava famosa, apontando que ela se aproveitou do sucesso dele.

Segundo o portal LeoDias, Davi criticou as atitudes de Mani nas redes sociais: “Você nunca gostou de ser filmada, agora quer ficar famosinha às minhas custas?”, teria questionado ele. Além disso, também fez uma ameaça: “Se você acha que você vai se promover em cima de mim, você não vai!”.

Davi Brito e Mani Reggo

Davi revela como fica o relacionamento com Mani após o BBB24 Instagram/Reprodução

Mani Reggo e Davi Brito

Davi esclarece sua fala sobre estar “conhecendo” Mani Reggo Instagram/Reprodução

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Reprodução

Davi-Mani-Reggo-BBB

Esposa de Davi reage após aproximação do brother com Isabelle Reprodução/Instagram

Desde então, Davi terminou o relacionamento com Mani Rego. Imediatamente após a discussão, ele, que tratava Mani dentro do programa como amor e esposa, passou a dizer que estava “apenas conhecendo” a baiana.

Mani corta relações com Davi Brito e deixa de segui-lo no Instagram Ao que tudo indica, o relacionamento de Mani Reggo e Davi Brito, campeão do BBB 24, chegou mesmo ao fim. Após postar uma declaração em suas redes sociais sobre o namoro com o ex-brother, a vendedora deixou de seguir o baiano em suas redes sociais e retirou “esposa de Davi” de seu Instagram.

Em um texto postado no Instagram, Mani falou sobre o relacionamento com Davi e os rumores em torno do comprometimento dos dois. “Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas”, iniciou.

“O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, seguiu Mani.

“E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, completou.

Por fim, Mani agradeceu aos seguidores pelo apoio: “Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão.”