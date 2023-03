Deputado do PT apresenta pedido para CPI da Lava Jato

O deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, pediu, na noite desta terça-feira (28/3), a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Jato.

No requerimento protocolado há pouco, o parlamentar alega que a Câmara dos Deputados deve apurar “crimes” cometidos pelo senador e ex-juiz Sergio Moro, do União Brasil do Paraná.

Quaquá pede também que o juiz Marcelo Bretas, que comandou a Lava Jato no Rio de Janeiro, seja incluído na investigação. Bretas é alvo de um processo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça sobre sua atuação na operação e está afastado do magistrado desde o início do mês.

Para justificar a abertura CPI, Quaquá alega que os “métodos ilegais e criminosos da operação” e o “uso político” causaram danos à democracia, economia e instituições brasileiras.

O requerimento precisa de 171 assinaturas e da autorização do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para a abertura.