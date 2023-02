Após PSDB adiar prévias, prefeito tacha Eduardo Leite de golpista

São Paulo – Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB) tachou de “medíocre, golpista e antidemocrática” a decisão do presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de adiar as prévias de municípios com mais de 500 mil habitantes para o segundo semestre. As convenções seriam realizadas neste sábado (4/2).

“É um golpe sem justificativa”, disse Morando à reportagem após o PSDB Nacional divulgar, nesta sexta (3/2), a decisão de adiar as convenções. “Amanhã temos convenção marcada, edital publicado. Mais de 400 pessoas me confirmaram que vão votar em São Bernardo do Campo”, criticou.

São esses os encontros que elegem o diretório e a executiva municipais – e posteriormente o diretório e executiva estaduais. A decisão de Leite ocorre em meio a uma disputa interna envolvendo o governador gaúcho e aliados do ex-governador paulista João Doria, que já não é mais filiado ao partido.

Em nota, Leite afirmou que “o objetivo da executiva é ampliar o tempo para o debate democrático interno”.

A atitude deixa claro que o partido perde o seu espírito democrático. Mais ainda: um partido que deixa indícios de quer ter um dono. Enfatizo aqui que os donos do PSDB sempre serão os seus militantes.

— Orlando Morando (@MorandoOrlando) February 3, 2023

Com as alterações, o novo calendário será o seguinte:

01/05 a 31/07: Seminários e Congressos PSDB01 a 31/08: Convenções Zonais Municipais04 a 18/09: Convenções nos municípios com mais de 500 mil eleitores02 a 29/10: Convenções Estaduais18 a 30/11: Convenção Nacional