Ex-jogador rompe o silêncio após ser acusado de abandonar a filha

O ex-jogador Ricardo Rocha se manifestou, nesta segunda-feira (26/2) após ter sido acusado de abandonar a filha Victoria Marçolla Valente, de 23 anos. Através de um comunicado, o atual comentarista da Band negou a situação e afirmou que a entrevista da jovem ao Domingo Espetacular, da Record TV, desencadeou uma tristeza profunda.

“Ricardo Rocha, por meio de sua assessoria de imprensa, esclarece que diante da matéria exibida ontem na TV Record – Domingo Espetacular, vem por meio desta, em primeiro lugar rechaçar as aludidas informações veiculadas acerca do abandono, falta de suporte e negativa em efetivar o registro de Victoria, pois desde a ciência e comprovação da paternidade vem exercendo seu papel, cumprindo o acordado entre as partes judicialmente”, começou o texto.

Ele continuou: “Ademais, essa notícia desencadeou uma profunda tristeza ao Ricardo Rocha que, com sua habitual sensibilidade, busca compreender e gerenciar esses sentimentos de maneira equilibrada, demonstrando a mesma delicadeza e discrição que sempre marcaram sua carreira e vida pública”.

Ex-jogador Ricardo Rocha

Moça de 23 anos descobre ser filha de ex-jogador e o acusa de abandono Reprodução

ricardo rocha

Ricardo Rocha Reprodução/Instagram

Ex-jogador Ricardo Rocha (2)

Ricardo Rocha Reprodução

Ricardo Rocha também falou sobre a acusação de estar negando qualquer tipo de contato com a moça. “Informa que as mensagens recebidas em suas redes sociais são organizadas e administradas por terceiros e desconhece a tentativa de contatos por parte de Victoria”, falou.

“Apesar do curto prazo de ciência e confirmação da paternidade, e diante todas as burocracias e trâmites legais encerrados no último dia 26/01/2024, Ricardo Rocha em nenhum momento se esquivou de suas responsabilidades e jamais o fará, apenas se reservou, pois trata-se de informação de foro íntimo”, completou.

Leia a nota completa:

“Ricardo Rocha, por meio de sua assessoria de imprensa, esclarece que diante da matéria exibida ontem na TV Record – Domingo Espetacular, vem por meio desta, em primeiro lugar rechaçar as aludidas informações veiculadas acerca do abandono, falta de suporte e negativa em efetivar o registro de Victoria, pois desde a ciência e comprovação da paternidade vem exercendo seu papel, cumprindo o acordado entre as partes judicialmente.

Ademais, essa notícia desencadeou uma profunda tristeza ao Ricardo Rocha que, com sua habitual sensibilidade, busca compreender e gerenciar esses sentimentos de maneira equilibrada, demonstrando a mesma delicadeza e discrição que sempre marcaram sua carreira e vida pública.

Informa que as mensagens recebidas em suas redes sociais são organizadas e administradas por terceiros e desconhece a tentativa de contatos por parte de Victoria.

Apesar do curto prazo de ciência e confirmação da paternidade, e diante todas as burocracias e trâmites legais encerrados no último dia 26/01/2024, Ricardo Rocha em nenhum momento se esquivou de suas responsabilidades e jamais o fará, apenas se reservou, pois trata-se de informação de foro íntimo.

É fundamental destacar que os laços familiares podem se formar de maneiras diversas e complexas, demandando tempo para o desenvolvimento genuíno.

Ao enfrentar este novo episódio de sua jornada, Ricardo Rocha esta consciente de tudo que fez até a presente data, agradece todo o apoio de seus seguidores e familiares, porém reitera que sua vida particular seguirá com a mesma discrição com o objetivo de garantir que ninguém se prejudique desnecessariamente”.

Entenda o caso envolvendo o ex-jogador O ex-jogador de futebol Ricardo Rocha está sendo acusado de abandonar a filha, Victoria Marçolla Valente, de 23 anos, após descobrir o resultado do teste de paternidade. Segundo a jovem, o tetracampeão mundial não quer registrá-la como sua herdeira e tem rejeitado qualquer tipo de contato.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Victoria contou que decidiu falar sobre o pai porque “queria que todo mundo soubesse a verdade”. Segundo ela, Ricardo Rocha não responde as suas tentativas de contato. “Ele me bloqueou em todas as redes e WhatsApp”, disse.

A jovem descobriu a paternidade no ano passado após encontrar um exame de DNA na bolsa da mãe. O teste foi realizado após um pedido do próprio Ricardo Rocha.

A mãe de Victoria diz que ela conheceu o ex-jogador em uma academia no Rio de Janeiro, em 1999, e que ele sabe da existência da menina desde 2020.

“Eu quis poupá-la. A partir do momento que eu botei uma pedra em cima, eu quis poupá-la. Desde pequena ela faz terapia, psicóloga, tinha problemas na escola. Isso se agravou muito na pandemia. Só um remédio que ela toma custa R$ 500. Comecei pedir ajuda e ele não se recusou”, disse ela.

“Ela é idêntica a ele, é parecida em tudo com ele, ela é a filha mais parecida com ele”, completou.

Ricardo Rocha já é pai de quatro filhos e está casado pela segunda vez. Atualmente, ele é contratado da Band como comentarista.