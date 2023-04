Após recuo sobre isenção, Haddad promete solução contra o contrabando

Após o governo Lula recuar, nesta terça-feira (18/4), da intenção de taxar encomendas internacionais de pessoas físicas para pessoas físicas com valor de até US$ 50, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que apresentará “ainda em maio”, uma solução administrativa para combater o contrabando.

Haddad quer uma solução para evitar que empresas estrangeiras se passem por pessoas físicas para vender produtos no Brasil.

“O que estamos garantindo é isonomia de concorrência, nunca contra a concorrência. O que somos contra é um grupo econômico que não gera um imposto no Brasil e pode concorrer em condições absolutamente vantajosas em relação a todos os outros portais e ao comércio em geral, presencial no Brasil”, disse Haddad, em entrevista após a entrega do projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso.

“Ainda em maio nós vamos apresentar uma solução administrativa para corrigir esse essa distorção, contando inclusive com o apoio dos Correios, que são o caminho pelo qual essas encomendas chegam no Brasil”, completou Haddad.