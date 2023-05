Rita Lee falou sobre a morte em nova autobiografia: “Queria ser abduzida”

Outra Biografia, livro de Rita Lee, será lançado no dia 22 de maio, no dia de Santa Rita, a pedido da cantora, que morreu na segunda (8/5) 10/05/2023 10:36, atualizado 10/05/2023 10:36

Reprodução/Instagram

Outra Biografia, novo livro de Rita Lee, que morreu na última segunda-feira (8/5), será lançado em 22 de maio, no dia de Santa Rita, a pedido da cantora. Em trechos obtidos com exclusividade pelo jornal O Globo, a cantora responsável por revolucionar o rock ‘n’ roll nacional falou sobre a descoberta de seu câncer no pulmão e também sobre não temer a morte.

Rita já abre o livro contando que o tumor foi descoberto em abril de 2021, por acaso, durante uma consulta em que tentava descobrir o motivo de um mal-estar após a vacina da Covid-19.

“Até então, imaginava que fosse voltar para casa naquele mesmo dia; devia ser uma bronquite e um remedinho daria conta de me deixar nos trinques. Mas fui comunicada pelo Dr. Ribas de que poderia ser uma de três coisas: fungo, tuberculose ou câncer. A ‘massa’, como eles se referiam ao troço, precisava ser mais bem investigada para fecharem o diagnóstico e terem mais detalhes”, conta o ícone do rock nacional no livro.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Rita Lee Jones de Carvalho, nascida em 1947, é uma cantora, atriz, compositora, ativista e escritora brasileira. Natural de São Paulo, Lee é considerada a rainha do rock brasileiroRui M. Leal / Colaborador/ Getty Images

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (2)

De ascendência norte-americana e italiana, Rita Lee começou a carreira musical aos 19 anos no grupo Os Mutantes, no qual conheceu o primeiro marido, Arnaldo Baptista. No entanto, após o divórcio, Rita foi expulsa da banda musical em 1972, pelo ex-maridoDivulgação

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (1)

Em 1973, fundou a banda Tutti Frutti com a amiga Lúcia Turnbull e, em 1976, começou um relacionamento com o guitarrista Roberto de Carvalho, com quem mantinha um relacionamento desde entãoReprodução/ Instagram

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (8)

Com o fim do Tutti Frutti, em 1979, passou a cantar ao lado do marido. Juntos, conquistaram reconhecimento internacional, lançaram hits de sucesso, mas resolveram seguir carreira solo em 1990Reprodução

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira-1.jpg

Durante a ditadura militar, Rita foi presa enquanto estava grávida do primeiro filho para servir como “exemplo para a juventude da época”. No entanto, não se calou. Lançou singles contra o período truculento brasileiro e se tornou referência musical com suas letras repletas de acidez e com reivindicações da independência femininaRui M. Leal / Colaborador/ Getty Images

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (4)

Com mais de 55 milhões de discos vendidos, Rita iniciou a carreira no rock, passou por pop rock, MPB, bossa nova e se aventurou até mesmo na música eletrônica. Considerada uma das artistas mais influentes do Brasil, participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedadeInstagram/Reprodução

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira

Entre os maiores singles de sucesso da cantora, estão: Amor e Sexo, Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, Desculpe o Auê, Erva Venenosa, Menino Bonito, Lança Perfume, Baila Comigo, Banho de Espuma, entre outrosReprodução/ Instagram

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (3)

Com mais de 50 anos de carreira, cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, tais como: Elis Regina, Caetano Veloso e João Gilberto. Em 2001, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa e, em 2008, foi eleita uma das maiores cantoras do país pela revista Rolling StoneDivulgação

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (6)

Com Roberto de Carvalho, teve três filhos: Beto Lee, nascido em 1977; João, nascido em 1979; e Antônio, nascido em 1981Reprodução/Instagram

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (2)

Em 2013, a cantora anunciou que se aposentaria dos palcos e se mudou para um sítio com o marido. Segundo ela, a intenção era “viver em paz e de forma anônima”Reprodução/ Instagram

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (5)

Em 2016, no entanto, Rita decidiu lançar uma autobiografia. Na obra, denominada Rita Lee: Uma autobiografia, a cantora revelou ter sofrido violência sexual aos 6 anos

***Foto-Rita-lee-cantora-brasileira (3)

Em 2021, a equipe de Rita Lee usou as redes sociais para noticiar aos fãs que a cantora iniciou tratamento contra um câncer no pulmão esquerdo. Segundo a nota, a roqueira descobriu a condição durante exames de rotina e estava em tratamento desde entãoReprodução/ Instagram

*****Foto-rita-lee-cantora

Recentemente, Rita Lee havia postado no Instagram que estava curada do câncer nos pulmões. À época, para comemorar, a cantora publicou na rede uma foto tirada pelo marido, Roberto de Carvalho, na chácara em que viviam, em São PauloReprodução

“Era preciso que eu fizesse naquela mesma tarde uma tomografia com contraste para buscar sinais de metástase. Foi Dra. Estelita que, com toda a calma, delicadeza e seriedade do mundo, me disse que eu estava com um câncer de 20 centímetros de perímetro no pulmão esquerdo e que apenas uma biópsia em alguns pontos revelaria o tipo de células cancerígenas, que eu faria no dia seguinte. Para tanto, eu deveria ser internada e depois, quem sabe, voltaria para casa”, relata.

Apesar do susto, Rita também afirma não temer a morte, e não entender porquê as pessoas tratam o acontecimento como “algo ruim”.

“Algo me diz que tenho escrito muito sobre morte. Aliás, por que há tanta gente que até se benze quando tocamos no assunto? A morte é a única verdade, e cada dia a mais vivido é um dia a menos que se vive. Para que fazer tanta cara de enterro quando deveríamos tratar dela com humor? Desta vida não escaparemos com vida. (…) A verdade é que eu queria mesmo é ser abduzida por um disco voador e sumir sem maiores explicações”, diz em outro trecho da autobiografia.

Mais lidas