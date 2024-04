Após reunião com Lula, líder da Câmara prioriza tributária e Perse

Líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE) revelou, nesta sexta-feira (19/4), quais serão as matérias prioritárias na próxima semana. Guimarães foi um dos participantes de uma reunião de mais de duas horas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a discussão sobre o Legislativo.

Após o encontro, o líder previu “duas prioridades macro”: a regulamentação da Reforma Tributária, encabeçada pelo ministro Fernando Haddad [Fazenda], e a votação do Perse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado em 2021 por conta da pandemia do coronavírus.

“Vamos trabalhar para votar na terça-feira”, afirmou para jornalistas no Palácio do Planalto.

Segundo Guimarães, o presidente pediu empenho dos articuladores nos temas econômicos que entrarão em pauta no Congresso. “Foi reunião mais de socialização de informação do que está acontecendo na Câmara e no Senado”, disse, e negou ter sido algo de “emergência”.

Participaram também da reunião com Lula as lideranças do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), além dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil).

Relação com Lira Guimarães rejeitou também qualquer tipo de crise entre o Executivo e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Para o líder, “sempre é bom” um encontro entre Lula e Lira, mas ele afirmou que o tema não apareceu durante a reunião.

“Tem três palavras que eu resumiria: diálogo, paciência e capacidade política de articulação. Não está funcionando tranquilamente?”, questionou.

Na semana passada, o presidente da Câmara chamou Padilha de “incompetente” e “desafeto”. Um dia depois, o ministro disse que não iria “descer a esse nível”.

“Não tem qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, a periferia da minha cidade produziu a grande figura, o Emicida. Ele diz: ‘Mano, rancor é igual a tumor, envenena a raiz, quando a plateia só deseja ser feliz’”, disse Padilha.