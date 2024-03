Léo Lopes: uma esperança para Itamaraju avançar rumo ao futuro

O encontro popular ocorrido no Dia das Mulheres no Centro dos Idosos Celebra Lançamento do Pré-Candidato à Prefeitura de Itamaraju pelo PDT, com o Apoio dos Deputados Léo Prates e Vitor Azevedo.

O Centro dos Idosos de Itamaraju tornou-se o epicentro de esperança e renovação no último dia 08 de março “Dia das Mulheres”, quando a comunidade se reuniu para celebrar o lançamento da pré-candidatura de Léo Lopes à prefeitura da cidade pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). O evento não apenas honrou as conquistas das mulheres, mas também marcou o início de uma jornada para um futuro mais promissor e inclusivo para todos os cidadãos.

Com o apoio unânime dos deputados Léo Prates e Vitor Azevedo, o encontro destacou a importância de uma liderança comprometida com a transformação positiva de Itamaraju. Em um discurso emocionante, Léo Lopes expressou sua gratidão pelo apoio e compartilhou sua visão para a cidade, comprometendo-se representar os interesses e anseios de todos os itamarajuenses.

O lançamento da pré-candidatura de Léo Lopes representa um marco significativo na história política de Itamaraju. Com uma plataforma fundamentada na transparência, participação cidadã e desenvolvimento sustentável. Léo Lopes emerge como um líder capaz de enfrentar os desafios do presente e do futuro com determinação e visão de longo prazo.

A presença dos deputados Léo Prates e Vitor Azevedo ressalta o apoio contundente do PDT à candidatura de Léo Lopes. Em suas palavras de encorajamento, os deputados destacaram a importância de eleger líderes comprometidos com os valores da justiça social, igualdade de gênero e progresso comunitário.

“Conheço os quatro cantos de Itamaraju, mas antes de iniciar essa jornada pedi discernimento a Deus e permissão a minha família, para colocar meu nome à disposição. Onde decidi, bater na porta das pessoas mais humildes, para poder saber verdadeiramente os anseios da população, me sinto motivado a fazer o melhor pelo povo de Itamaraju, manter o melhor que a atual gestão tem e remover o que está prejudicando a população”, narrativa de forma emocionada por Léo Lopes.

Juntos, vamos construir um futuro digno de orgulho para nossa cidade e nossos filhos, destacaram os parlamentares e Léo Lopes.

Por | Ascom Léo Lopes