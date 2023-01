Após roubo, suspeito pula de caminhão ao ver PM, e veículo desce rua de Embu das Artes

Dois homens foram presos após uma tentativa de roubo a um caminhão em Embu das Artes, nesta sexta-feira, 27. Um dos suspeitos, que dirigia o veículo, pulou do caminhão ao avistar a Polícia Militar (PM) e o veículo desceu desgovernado pela Avenida Rotary. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os suspeitos, de 24 e 25 anos, fizeram dois reféns. Ambos foram libertados e, na sequência, os criminosos fugiram com o veículo. O caso está em andamento na delegacia do município. A PM divulgou um vídeo da ação pelas redes sociais. O vídeo mostra o caminhão descendo pela via, sem ninguém na direção. O agente que filmava a cena gritava “sai, sai, sai” para os motoristas de outros veículos que trafegavam pela via. Os condutores desviavam do caminhão para evitar um acidente. O veículo parou após colidir com um muro.

Polícia Militar prende criminoso que pulou de caminhão em movimento em tentativa de fuga após roubo com retenção de vítima Confira o vídeo:https://t.co/bjLdGoHiwL — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 27, 2023