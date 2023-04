Após rumores de affair, Rafa Kalimann vai à show ao lado de empresário

E parece que está rolando mesmo. Após rumores de affair entre Rafa Kalimann e Antônio Bernardo Palhares, os dois foram flagrados agarradinhos na Feira de São Cristóvão, na zona norte do Rio. A influenciadora foi assistir ao show da cantora Joelma ao lado do novo boy e posou toda sorridente para os fotógrafos.

Em uma das imagens, na qual o empresário aparece atrás de Rafa, a ex-BBB faz a metade de um coração com a mão e manda beijinhos para as câmeras. A influenciadora mostrou que é, realmente, fã da artista, pois até usava uma faixa com o nome dela no pescoço.

No fim do mês passado, Rafa viajou ao lado do amado para o Norte do país. Um vídeo do momento de lazer dos dois foi publicado pelo perfil Segue a Cami, no Instagram. Nas imagens, os pombinhos aparecem abraçados, em clima de romance. Semanas antes do passeio, o mais novo casal do pedaço foi clicado trocando beijos no Leblon.

Término com José LoretoApós seis meses de relacionamento, Rafa Kalimann e José Loreto deixaram de formar um casal em janeiro. A assessoria de imprensa da artista confirmou a informação. A decisão da separação, como informou o colunista Lucas Pasin, foi de Rafa Kalimann. Entretanto, antes de ela se envolver com Antônio Bernardo, Loreto ainda mantinha esperanças para uma conversa com a influenciadora, o que foi negado pela famosa.

A gota d’água para Rafa Kalimann terminar o namoro teria sido uma foto de José Loreto com Bella Campos. Enquanto estavam solteiros, os artistas tiveram um rápido affair. A influenciadora teria ficado enciumada e encarou a publicação como uma provocação, já que os dois não eram mais tão próximos. A ex-BBB estava em Salvador no momento do post.

4 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

3 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

2 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews

1 (1)

Rafa Kalimann com o affair na feira de São CristóvãoVictor Chapetta/AgNews