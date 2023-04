Luedji Luna relata racismo durante abordagem policial: ‘Apontaram a arma’

A cantora Luedji Luna utilizou as redes sociais neste sábado (8) para denunciar um caso de racismo sofrido por ela e pela família, em São Paulo.

Segundo a artista, ela procurava por uma casa na capital paulista, quando foi abordada por policiais, que apontaram uma arma.

“Procurando casa no meu bairro, a polícia nos para com arma apontada. Meu filho de dois, meu marido e a corretora (branca) dentro”, relatou no Twitter. Luedji é noiva do MC, designer e artista plástico Zudizilla, e mãe do pequeno Dayô.

A baiana criticou a abordagem adotada pela polícia. “Pq preto com uma branca no carro, num bairro “ok” só poder ser assaltado a casa, e/ou sequestro”, indagou.

Luedji afirmou que ela e a sua família passam bem: “Estamos todos bem, vivos!”.