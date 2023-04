Após término, Gustavo curte publicação que alfineta Key Alves

Em meio a um término conturbado, Key Alves e Gustavo Benedeti, casal formado durante o BBB23, vem se envolvendo em diversas polêmicas. Na madrugada deste domingo (9/4), o nome do cowboy voltou a repercutir nas redes após ele curtir uma publicação no Twitter com uma indireta para atleta.

Tudo começou após Gustavo ser atacado pelos fãs de Key Alves ao tomar a decisão de não continuar o relacionamento com a jogadora de vôlei. No Twitter, uma deles o defendeu. “Entendo o desespero dos fãs da Key [representados por um emoji de chave]. Gustavo nunca precisou e nem precisa biscoitar”, defendeu a seguidora, insinuando que a atleta tenta chamar atenção na web.

Em um novo tuíte, respondendo ao primeiro, outro internauta saiu em defesa de Gustavo: “Ele foi para uma agência supertop e resgatou sua individualidade. Um cara espetacular no meio dele do agro, sertanejo e sem OnlyFans”, disparou uma internauta. “Amando o pós dele agora, deixou de ser pano de fundo para ser protagonista da própria história”. A publicação foi curtida pelo cowboy, o que causou alvoroço na web.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a suposta alfinetada em Key Alves, que tem uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Gustavo e Key Alves terminaram o namoro após dois meses juntosReprodução/TV Globo

Reencontro de Gustavo e Key na RepescagemReprodução

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Key e Gustavo formaram o primeiro casal da edição

Beijão de Key e Gustavo no BBB23Reprodução

Key Alves e Gustavo formaram uma das duplas do BBB23 e já chamaram a atenção do públicoReprodução

“Só largou a menina porque ela estava queimada aqui fora. Papel ridículo isso”, escreveu um. “O único momento que a gente vê o cara aparecendo na ‘mídia’ é para falarem sobre o término do namoro com a Key, Ela tá dando uma carreira para ele”, disse outro.