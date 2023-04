Após sair da Globo, Juliana Paes se torna nome cobiçado pelo streaming

Após deixar a Globo, Juliana Paes está se tornando um dos nomes cobiçados no streaming. Recentemente, a atriz fechou contrato com a Netflix e com o Star+ para a participação em novas produções das empresas.

A primeira confirmada é a novela Pedaço de Mim, criada por Ângela Chaves e desenvolvida pela Netflix. Com direção de Maurício Farias, a novidade será longa e deve ter cerca de 50 capítulos.

No Star+, Juliana Paes será protagonista de Vidas Bandidas. A produção conta também com Rodrigo Simas e está sendo gravada no Rio de Janeiro. De acordo com o enredo, a atriz interpretará uma mulher que busca vingança.