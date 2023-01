Confira lista de festas privadas que terão no dia do Senhor do Bonfim

A festa do Senhor do Bonfim será realizada na próxima quinta-feira (12), na Basílica Santuário, localizada na Cidade Baixa, em Salvador. Os fiéis já começaram a fazer o novenário desde o último dia 5 de janeiro, que seguirá até o próximo sábado (14).

A imagem do Senhor do Bonfim vai sair da basílica e ficará na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da praia no dia 11 de janeiro, um dia antes do festejo. No dia 12, vai acontecer a procissão e a lavagem das escadarias da igreja. Às 7h terá a saída da 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma” da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Mas, depois que a missa acabar, diversas pessoas que foram à igreja para agradecer pelas bênçãos alcançadas e fazer pedidos para este ano, vão curtir algumas festas que serão realizadas pela capital baiana. Depois da caminhada sagrada, baianos e turistas estarão procurando eventos privados. Confira abaixo a lista de festas.

Dia 12 de janeiro

Samba Lounge da Colina Sagrada

Para quem for fazer a caminhada ou vai chegar bem cedo no Bonfim e pretende curtir um boa música, o Samba Lounge da Colina Sagrada vai começar às 10h do dia 12 de janeiro. Com atrações como Eduardinho, Samba Trator, Aline Souza, Movimento e Chinelo de Couro.

Valores:

Acesso individual – R$ 250

Acesso casadinha – R$ 450

Mais informações: 71 9 8835-0074

Casarão do Bonfim

O antigo Cais Dourado, agora intitulado de Casarão, foi totalmente reformado e vai receber bandas de peso do pagode, como Vou pro Sereno, Revelação, Samba e Suor, Pagode do Belito e DJ Raffa Maciel.

Valores:

Pista meia – R$ 44 / Pista inteira – R$ 88

Camarote meia – R$ 77 / Camarote inteira – R$ 154

Lavagem do Bonfim

A tradicional Lavagem do Bonfim com nomes renomados da música brasileira e baiana está de volta e no Clube dos Oficiais. Dilsinho, Thiago Aquino e CBX vai agitar o público que gosta de um bom romantismo.

Valores:

Pista lote 2 meia entrada – R$ 60

Pista lote 2 promocional – R$ 50

Frontstage lote 3 meia entrada – R$ 100

Frontstage lote 3 inteira – R$ 200

Ensaio do Psi

O primeiro ensaio do Psirico vai acontecer no dia 12 de janeiro, a partir das 19hs, na área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo. Márcio Victor vai agitar com o pagode baiano ao lado do cantor Escandurras.

Valores:

Pista – R$ 50

Área Vip – R$ 80

