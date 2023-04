Após ser demitido, Sikêra Jr processa RedeTV e pede R$ 17 milhões

Após ter sido demitido de forma nada amigável, Sikêra Jr decidiu antecipar o fim de suas atividades no Alerta Nacional, da Rede TV, e estrear no comando do programa Alerta, nessa terça-feira (18/4), na TV A Crítica de Manaus (AM). De acordo com informações do jornalista Hialley Gouveia, o apresentador deveria permanecer no Alerta Nacional até o dia 28 de abril.

Sikêra entrou com uma ação judicial contra a Rede TV na última sexta-feira (14/4), para receber a multa de R$ 17 milhões devido à quebra de contrato, pois o acordo assinado pelo apresentador garantia sua permanência na emissora até 2027.

Sikera-Jr-3

E não combina mais com a linha editorial da Rede TVReprodução

Ex-desembargador Flávio Britto, marido da ministra dos Direitos Humanos, e Sikêra Jr

Reprodução

Esposa de personal processa Sikera Jr por difamação

Sikêra Jr. Reprodução

Esposa de personal processa Sikera Jr por difamação 2

Ele disse durante um programa que a mulher “tinha uma fantasia”, referindo-se ao momento em que Sandra Mara manteve relações sexuais com Givaldo, durante um surto psicóticoReprodução

Sikêra Jr

Sikêra Jr.Reprodução

Sikera Jr

Após ser alvo de vários processosReprodução/Twitter

Sikera Jr

Reprodução/YouTube

Sikera-Jr-4

Sikêra Jr.Reprodução

SIkera-Jr-2

Sikêra Jr.Reprodução

Sikera-Jr-1

Sikêra Jr.Reprodução

Sikêra Jr

Sikêra Jr. comanda o Alerta NacionalReprodução

Contudo, a sequência de processos envolvendo o apresentador, somada às baixas na audiência do programa e à mudança na linha editorial da emissora após a vitória de Lula, parecem ter motivado a emissora a acelerar as coisas.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.