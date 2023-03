Após sucesso na internet, Leo Santana vai a Uganda conhecer crianças dançarinas

Com o sucesso estrondoso no Carnaval com a música “Zona de Perigo”, a canção de Leo Santana tomou conta do mundo inteiro, principalmente na Uganda.

Por lá, crianças fizeram um vídeo que tomou conta das redes sociais mostrando a coreografia feita por eles.

O artista, então, foi surpreendido por Luciano Huck, no Domingão, exibido no último domingo (19), para visitar Uganda, na África Oriental, para conhecer o Hypers Kids África. As crianças vivem em situação de vulnerabilidade social e ficaram conhecidas pelas coreografias.

“Vamos juntos lá na África visitar essa criançada? Vamos lá eu e você?”, perguntou Luciano no programa. Leo Santana ficou emocionado e aceitou viajar para conhecer o grupo.

No Instagram, Leo Santana afirmou que estava feliz em saber que vai viajar em breve para conhecer os menores. “Ainda todo arrepiado com a alegria deles ao saberem da nossa ida para África. Todos vocês sabem que sou apaixonado por eles, né?”, escreveu no Instagram.