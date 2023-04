Após tentativa frustrada na eleição presidencial, Pablo Marçal diz que concorrerá à Prefeitura de São Paulo

Em entrevista ao Morning Show, empresário afirmou que não quer deixar a capital paulista nas mãos de Guilherme Boulos, que deve disputar pleito na capital paulista pelo Psol

Reprodução/Jovem Pan News

Pablo Marçal foi o convidado do programa Morning Show



O empresário Pablo Marçal foi o convidado do programa Morning Show desta quarta-feira, 12. Em entrevista, ele revelou que tem interesse em concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. “Sei que é difícil, o cara é jogador de futebol e tem um milhão de fãs, faz uma tatuagem no ânus e todo mundo quer ver, o cara canta música nada a ver com nada e tem fãs. [Por causa da] Nossa mentalidade como povo, nem nos 500 anos vamos conseguir prosperar com isso. Então, sobre a minha entrada na política, eu não parei, é que não é um processo simples. Porém, não vou desistir”, pontuou. “Quero deixar em aberto, possivelmente a Prefeitura de São Paulo vai ser ocupada por alguém muito produtivo, que ajuda a mentalidade. Imagina um Boulos? Se tiverem duas pessoas magníficas concorrendo, eu fico na minha casa. Isso não é um projeto de vida para mim. Eu olho para a cidade mais poderosa da América Latina e vejo Boulos sendo o principal candidato? Está faltando homem e mulher nessa cidade. Você não precisa gostar de mim, goste só do país, goste da cidade de São Paulo, da sua família. Invista”, declarou. Em 2022, Marçal concorreu à Presidência da República, mas teve sua candidatura cancelada pelo TSE após pedido do Partido Republicano da Ordem Social (Pros).