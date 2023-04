Após ter briga exposta, Deolane Bezerra se reconcilia com a mãe

Após ter briga exposta, Deolane Bezerra fez as pazes com a mãe, Solange Bezerra. Na tarde desta segunda-feira (17/4), a influenciadora digital surgiu abraçada com a matriarca da família em postagem publicada no Instagram.

“Saudade da minha branquela! Nós não estamos mais brigadas, Brasil”, disse Solange enquanto abraçava e beijava a filha.

WhatsApp Image 2023-04-17 at 17.28.09

foto-Solange-Bezerra-Deolane-fala-sobre-Iran-Malfitano-fazenda-14-record-17112022

Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra na posse de Lula, em Brasília

Enquanto isso, Deolane criticou a expulsão de Ana Paula do BBBReprodução/ Instagram

Deolane-Solange-Bezerra

A Fazenda 14: mãe desabafa sobre ataques à Deolane: “Virou moda”Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra

Reprodução/ Instagram

Mãe da Deolane explica o que causou a briga envolvendo Dayanne Bezerra

Mãe da Deolane explica o que causou a briga envolvendo Dayanne Bezerra

Deolane Bezerra reencontra mãe após saída de A Fazenda 14

Reprodução/ Instagram

A reconciliação aconteceu após a coluna LeoDias revelar o desentendimento entre mãe e filha. Conforme apurado por nossa reportagem, Solange se mudou da casa de Deolane e foi morar com a filha Dayanne. O desentendimento, aliás, é familiar, pois também afetou a relação de Deolane e Dayanne.

Segundo fontes próximas à família, o motivo para as desavenças seriam o dinheiro e a fama conquistados pela influenciadora nos últimos anos. Essas conquistas teriam causado muitas mudanças em todas as pessoas da família, o que acarretou na treta, que agora se encontra em fase mais amena.

