Após terceiro tropeço no Baiano, Burse admite: ‘Está faltando jogar’

Pela terceira vez seguida no Campeonato Baiano, o técnico João Burse precisou explicar um tropeço do Vitória. Após empate com o Bahia de Feira e goleada para o Itabuna, o Leão foi derrotado por 3×1 pela Juazeirense, na noite desta quarta-feira (18). O resultado amargado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, colocou o rubro-negro na zona de rebaixamento do estadual. A equipe é a vice-lanterna, com apenas um ponto.

“Nos deixa muito chateados. O Vitória, com a sua grandeza, não pode passar por uma situação dessas. Cabe a nós levantar a cabeça e dar sequência. Não queríamos estar nessa posição, mas aconteceu e temos que ser fortes para dar a volta por cima”, afirmou João Burse depois do apito final.

O comandante rubro-negro admitiu que o time não tem tido poder de reação diante dos adversários. “A gente treina, cobra, infelizmente algumas situações dentro do jogo a gente não consegue executar. Saímos ganhando, sofremos empate. Temos tomado os gols e parado de jogar. Isso tem sido uma tônica em todos os jogos, mas é levantar a cabeça e continuar trabalhando para reverter isso”.

“Está faltando a gente jogar, competir, coisas que a gente faz normalmente. Temos que nos juntar novamente, se ajustar, treinar para que volte a ter confiança para fazer”, completou o treinador.

Segundo Burse, as explicações para os erros serão encontradas junto ao grupo. “Essas coisas a gente vai buscar as explicações revendo vídeos, conversando com os atletas. Temos tomando os gols e parado de jogar”, reforçou. “Temos deixado os adversários crescerem. Vamos nos cobrar muito, já estamos nos cobrando muito no vestiário, e vai continuar durante a semana”, pontuou.

O Vitória só volta a campo pelo Campeonato Baiano na próxima semana, no dia 26, uma quinta-feira, às 19h15, quando recebe o Doce Mel, no Barradão. Antes, o Leão estreia na fase de grupos da Copa do Nordeste, sábado (21), às 17h30, contra o Santa Cruz, no Barradão.