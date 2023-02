BBB23. Amanda reclama de tratamento dado a Bruna: “Mimando muito”

Amanda Meirelles aproveitou um papo com a aliada Aline Wirley e aproveitou para criticar Bruna Griphao. Para a médica, o grupo do Quarto Deserto está “mimando muito” a atriz. Mais cedo, a Pipoca confrontou a amiga com Cristian.

“Eu vi que a Bruna ficou sentida. Ela chegou na cozinha e falou: ‘A Amanda guarda as coisas e depois solta, depois de um tempo’. Mas eu já tinha falado pra ela. A gente vai tentar falar e ela corta e começa a falar dela, e nem sempre ela é o centro das atenções”, explicou Amanda, ao falar que percebe que o grupo também se incomoda com algumas atitudes de Bruna Griphao.

A médica também aproveitou para reclamar do egocentrismo de Bruna. “Tudo que você vai falar ela corta. Eu sinto isso, e posso estar errada, mas sinto que a gente pode estar mimando muito ela também. De tipo: qualquer pessoa vai falar e, se corta, a gente fala: ‘Pô, deixa a pessoa falar’. Ela fala, todo mundo fica quieto”, finalizou.

Cristian aponta nojeiras de BrunaAo lado de Amanda, o empresário chamou Bruna para conversar e aproveitou para pontuar que se incomoda com algumas atitudes da atriz e parece que as críticas não foram bem aceitas. “É que são várias coisas, Bruna. Tu mastiga coisa do chão”, pontuou o empresário, ao comentar sobre algumas atitudes que o incomodam.

A atriz aproveitou para desconversar e se defendeu das acusações. “Tá bom, gente, mas isso são coisas que eu sei. São coisas que eu escuto lá fora. Tipo: para de comer coisa do chão, para de roer unha, para de abrir o negócio com a boca. Eu sei”, reclamou Bruna. “Eu sou ansiosa, eu tenho um problema moral. Eu preciso estar mastigando alguma coisa”, finalizou.