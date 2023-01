Após tomar posse, Lula deve discursar no Festival do Futuro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve discursar neste domingo (1º/1) no Festival do Futuro – ou, como tem sido chamado nas redes sociais, Lulapalooza. De acordo com a organização, o petista está programado para subir ao palco às 22h20.

O evento é uma das ações marcadas para a posse, que ocorre na Esplanada dos Ministérios. Em dois palcos, mais de 60 artistas fazem shows para um público estimado em 300 mil pessoas.

Matheus Veloso/Metrópoles

Matheus Veloso/Metrópoles

Matheus Veloso/Metrópoles

Os palcos Gal Costa e Elza Soares – em homenagem às duas personalidades que, recentemente, morreram – receberão nomes como Martinho da Vila, Chico César, Paulo Miklos, Zélia Duncan, Gaby Amarantos e Pabllo Vittar.

