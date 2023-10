Após viagem ao RS, Planalto quer Janja em mais agendas sem Lula

Reprodução/Redes sociais

1 de 1 Janja no RS – Foto: Reprodução/Redes sociaisApós a viagem da primeira-dama ao Rio Grande do Sul, integrantes do Palácio do Planalto passaram a defender, nos bastidores, que Janja tenha mais agendas oficiais próprias, sem a presença de Lula.

A estratégia é baseada em pesquisas internas do Planalto que apontaram que, no dia que foi ao Rio Grande do Sul sem o marido para agendas de governo, Janja teve mais menções positivas do que negativas nas redes sociais.

O resultado surpreendeu auxiliares presidenciais. Até então, segundo eles, a primeira-dama costumava ter mais menções negativas do que positivas nas redes, sobretudo quando acompanhava Lula em viagens.

Segundo auxiliares presidenciais, quando Janja acompanha o presidente, a pauta positiva da agenda oficial acaba sendo associada mais a Lula, enquanto o foco na primeira-dama fica em sua aparência ou gestos.

Na quinta-feira (28/9), Janja viajou ao Rio Grande do Sul acompanhada de ministros do governo para visitar regiões atingidas pelas chuvas. Em razão da proximidade de sua cirurgia, Lula não foi.

