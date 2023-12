Shein dará limite de tempo para compras em loja pop-up no Brasil

Após tumulto e brigas na inauguração de uma loja pop-up da Shein em 2022, em São Paulo (SP), a marca de fast fashion volta ao Brasil com uma ação no Rio de Janeiro, porém, com novas logísticas para que as confusões não se repitam. As regras são simples: quem quiser conferir as peças disponíveis no local precisa retirar, gratuitamente, os ingressos on-line. Para que essa estratégia seja ainda mais bem-sucedida, cada pessoa terá duas horas de compras.

Vem saber mais detalhes!

Visitantes da pop-up terão 15% de desconto em qualquer compra e 20% off em compras acima de R$ 400 A Shein no Brasil Com 906 metros quadrados, a nova loja pop-up da Shein no Rio de Janeiro abrirá as portas nesta sexta-feira (15/12) e funcionará até o dia 18 no Fashion Mall, em São Conrado, bairro da zona sul do Rio. É a segunda vez que a cidade recebe a ação e as expectativas para uma melhor experiência são altas:

“O Rio de Janeiro é um mercado muito importante para a Shein, mas mais do que isso, é um verdadeiro reduto de estilos e tendências. Estamos muito empolgados em aproveitar o clima mágico de final do ano e surpreender o público carioca com uma experiência ainda melhor do que o sucesso que foi a edição passada”, afirmou a diretora de marketing da Shein no Brasil, Raquel Arruda.

Loja temporária da Shein em São Paulo (SP) Não serão realizadas trocas de produtos comprados on-line pelo APP ou site da SHEIN na loja Os ingressos puderam ser adquiridos na plataforma Sympla A ideia da loja pop-up é aproximar ainda mais o público da Shein à marca Compras de roupas da Shein Os ingressos já estão esgotados, e quem for dar uma olhada na loja encontrará uma variação de 11 mil roupas no local. Segundo a Shein, as opções incluem os best-sellers da varejista, coleção da marca com a Virgínia, e 5.000 peças fabricadas no Brasil.

Desta vez, o processo de compra será diferente da última edição, a qual os clientes experimentavam as peças no local, mas as encomendavam on-line. Nestes quatro dias as pessoas poderão adquirir os itens de interesse na mesma hora.

A última pop-up da Shein tinha quase 500 m² e um acervo de mais de três mil peças A loja contará com peças de moda masculina e feminina Os produtos foram selecionados especialmente para o público brasileiro O pagamento só poderá ser feito com cartões de débito, crédito e PIX Serviço O showroom da Shein no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, ficará aberto até a próxima segunda-feira (18/12). O e-commerce, porém, continua funcionando – e com várias promoções neste fim de ano.

Data: De 15 a 18 de dezembro

Horário: De 10h às 21h

Local: Shopping Village Mall: Av. das Américas 3900, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro⁠ – RJ