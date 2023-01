Aposentadorias foram represadas com Bolsonaro, diz Rui Costa

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, na sexta-feira (6/1), que a concessão de aposentadorias ficou represada durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Na avaliação da equipe de Lula, o congelamento ocorreu de forma estratégica para “conter pagamentos” e, após a liberação, causou impacto no salário mínimo.

O Orçamento de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.320. Para que o valor seja aprovado, no entanto, é necessária a edição de uma medida provisória confirmando a quantia. A MP ainda não foi assinada pelo novo governo e, segundo Rui Costa, a demora está ligada ao represamento que teria ocorrido durante a gestão de Bolsonaro.

“Há um represamento que foi feito das aposentadorias. No segundo semestre foi liberado, principalmente depois das eleições, um contingente grande. O represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos”, afirmou o ministro.

A declaração foi feita após a primeira reunião de Lula com os 37 ministros. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto. “Fica a nossa opinião de que a dificuldade não era de fluxo administrativo, e sim uma estratégia de contenção de pagamento de aposentadorias”, concluiu Rui Costa.

Reunião ministerialRui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, afirmou, na sexta-feira (6/1), que o novo governo vai “priorizar e dar sequência de atos concretos”. A declaração foi feita após a primeira reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os 37 ministros de Estado.

“Iremos priorizar e dar sequência de atos concretos, retomada de programas, como Minha Casa Minha Vida, entrega de escolas e creches paralisadas. Vamos hierarquizar do maior percentual de execução para o menor”, completou.