“Aqui ninguém vai te perseguir”, diz marqueteiro de Milei a Moraes

Fernando Cerimedo publicou um recado ao ministro em seu perfil no X ironizando a conduta de Moraes no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes viajou para a Argentina para participar de um seminário Sérgio Lima/Poder360 – 28.02.2024

PODER360 2.mar.2024 (sábado) – 16h38



O marqueteiro argentino Fernando Cerimedo, que trabalhou na campanha eleitoral do presidente da Argentina, Javier Milei, publicou em seu perfil no X um texto em tom de ironia dedicado ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O ministro viajou para Buenos Aires, capital da Argentina, para participar do Seminário sobre a Atualização do Código Civil Brasil – Diálogo com o Código Civil Argentino, realizado pela revista Justiça e Cidadania. O evento foi na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, realizado de 29 de fevereiro a 1º de março.

“Visite também a Patagônia e nossas baleias, ninguém vai te acusar de ver ‘muito perto’”, disse Cerimedo em referência à investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta “importunação” a uma baleia durante um passeio de jet ski em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

Leia a íntegra da publicação de Fernando Cerimedo no X:

O marqueteiro disse também que Moraes pode “comentar o que quiser” na Argentina, sem risco de ser perseguido ou censurado. Em janeiro de 2023, Moraes determinou a suspensão das redes sociais dos jornalistas Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, eles são investigados por suposta divulgação de discurso de ódio.

“Não tem problema, faça isso de graça, aqui ninguém vai te perseguir, censurar suas redes sociais, te prender, te trancar na cadeia com criminosos perigosos e traficantes de drogas só por dar sua opinião”, escreveu Fernando Cerimedo.

“Sinta-se à vontade, e aproveite essa liberdade de questionar, perguntar e até pensar em coisas conspiratórias, aqui você estará livre para fazê-lo. Você pode até pedir o código-fonte dos nossos sistemas, assim como eu fiz antes desta eleição, que eles também podem te mostrar”.

O marqueteiro ficou conhecido no Brasil durante as eleições de 2022. Depois do 2º turno, ele realizou uma live com informações falsas sobre a legitimidade das urnas eletrônicas. O conteúdo foi compartilhado por apoiadores de Jair Bolsonaro e posteriormente suspenso pelo TSE.

Seminário Cerimedo também compartilhou publicações em tom de ironia sobre a participação de Moraes no seminário sobre a atualização do código civil. O ministro fez parte da coordenação acadêmica do evento.

No cronograma do seminário, estava prevista uma palestra de encerramento com o ministro Alexandre de Moraes e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O Poder360 apurou que o painel foi cancelado por conta de um atraso.

A Faculdade de Direito havia outra programação no auditório logo depois do seminário e, por essa razão, o painel com Moraes e Pacheco não poder ser realizado. A solenidade com as autoridades brasileiras foi transferida para o jantar privado organizado pelo evento.

O evento dos painéis foi gratuito e registrou a participação de 250 pessoas, conforme apurou o Poder360.

Já os jantares de abertura e encerramento foram reservados mediante inscrição prévia e pagamento. Cerca de 80 pessoas participaram da programação de encerramento realizada na última 6ª feira (1º.mar.2024).