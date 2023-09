Aras exalta legado do Ministério Público em cerimônia de despedida: ‘História de gigantes’

Procurador-geral da República encerra seu mandato nesta terça-feira, 26, e deve ser substituído interinamente pela subprocuradora-geral Elizeta Maria de Paiva Ramos

Rosinei Coutinho/STF

O mandato do atual PGR se encerra na terça-feira, 26



O procurador-geral da República Augusto Aras exaltou o legado do Ministério Público Federal em cerimônia nesta segunda-feira, 25, pela sua despedida da PGR (Procuradoria-Geral da República). A solenidade, realizada na sede do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) com a Ordem Nacional do Mérito: os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal); os ministros Humberto Martins e Mauro Campbell, do STJ (Superior Tribunal de Justiça); e o ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence, in memoriam. Em seu discurso, exaltou o legado da instituição como uma “história de gigantes” agradeceu aos antecessores. “Chegamos cada vez mais longe porque a nossa história é feita de gigantes. (…) Obrigado a todos e a todas por serem relevantes personalidades e personagens na construção de um Ministério Público que o país tão necessita”, declarou.

Homenageado na solenidade, o ministro Dias Toffoli também discursou e exaltou, por sua vez, os quatro anos da gestão de Aras na PGR. Ele falou em quatro anos de realizações do PGR e se emocionou ao lembrar do legado de Sepulveda Pertence, morto de julho deste ano por falência múltipla de órgãos, ao 85 anos. “A graça desse país foi ter Augusto Aras nesses quatros nos como procurador-geral da República. Graça de ter esse homem que comandou o CNMP. Não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e força do seu silêncio, Augusto Aras, talvez não tivéssemos democracia”, afirmou. Como o site da Jovem Pan mostrou, o mandato do atual PGR se encerra na terça-feira, 26. Como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não bateu o martelo sobre o sucessor, além do fato de a indicação precisar ser aprovada pelo Senado Federal, a subprocuradora-geral Elizeta Maria de Paiva Ramos deve assumir interinamente o posto.