Armando Babaioff critica jornalismo da Globo por não divulgar sua peça

Armando Babaioff começou o sábado (29/4) em modo revoltado. O ator fez críticas à Globo, em especial ao jornalismo da Globo Minas, por ter dado “zero espaço” à divulgação de sua peça teatral que está em cartaz em Belo Horizonte.

Em um desabafo no Twitter, o ator apontou que a ausência de cobertura seria a partir da interpretação de que teatro não é uma pauta popular. “Obrigado, Globo Minas, em especial ao MGTV, por ter dado ZERO ESPAÇO de divulgação da passagem de Tom na Fazenda por Belo Horizonte. Considerar que teatro não é uma pauta popular, pois foi esse o motivo alegado, me assusta muito. Seguimos em cartaz, sem patrocínio. Bom dia”, escreveu ele.

Armando Babaioff é pernambucano

O ator criticou fala considerada racista de Frias, enquanto ele ocupava o cargo de secretário especial de CulturaReprodução / Instagram

Bom-Sucesso-Diogo-Armando-Babaioff-1-Reproducao-TV-Globo3

Armando Babaioff chamou atenção como Diogo em Bom Sucesso

Premio-Cesgranrio-Armando-Babaioff-livre-da-barba-de-Diogo-de-Bom-Sucesso-Roberto-Filho-BrazilNews

Ator da Globo desde 2006, Armando Babaioff é contrário ao governo de Jair Messias Bolsonaro (sem partido)Roberto Filho/BrazilNews

Bom-Sucesso-Diogo-Armando-Babaioff-Victor-Pollak-TV-Globo2

O ator criticou o atual secretáro de cultura Victor Pollak/TV Globo

Bom-Sucesso-Diogo-Armando-Babaioff-2-Reproducao-TV-Globo1

Reprodução/TV Globo

A peça em questão conta a história de um rapaz que sofre com a morte do companheiro e vai à fazenda da família dele para participar do funeral. É um projeto idealizado pelo próprio Babaioff.

Vale lembrar que o ator não tem contrato fixo com a Globo. Sua última novela na emissora foi Bom Sucesso, na pele do vilão Diogo Cabral.