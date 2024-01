Desembargador aposentado ameaça “retirar” Moraes de processos do 8/1

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Sebastião Coelho voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em live neste último domingo (7/1), ele disse que ter a “expectativa de que o senhor Alexandre de Moraes saia do processo” que investiga os atos antidemocráticos, e ameaçou. “Se não sair, ministro, nós vamos lhe retirar.”

Na live, o desembargador aposentado criticava os procuradores do Ministério Público. “Os senhores diminuíram a vossa instituição e agora estão querendo diminuir mais ainda, forçando pessoas a assinarem propostas, confissões de culpa, para se livrarem do processo”, afirmou.

Sebastião Coelho encerrou criticando Moraes. “Eu paro por aqui, mas com a expectativa de que o senhor Alexandre de Moraes saia do processo. Se não sair, ministro, nós vamos lhe retirar. Entenda que nós vamos lhe retirar, de uma forma… [interrompe fala]. O senhor vai sair desse processo, creia nisso.”

Veja o vídeo:

O mesmo desembargador já chegou a afirmar, em outra ocasião, que “a solução será prender Alexandre de Moraes” por “cometer crimes” ao tomar decisões no âmbito do Inquérito das Fake News e em relação às manifestações contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já abriu reclamação disciplinar contra o desembargador aposentado pela fala. Sebastião Coelho também é responsável pela defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, um dos réus que julgado no STF pelos atos golpistas.