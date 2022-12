Artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc devem realizar a prestação de contas do auxílio; saiba mais

Artistas que receberam o recurso da Lei Aldir Blanc entre os anos de 2020 e 2021, que realizaram as apresentações mas não efetuaram a entrega dos relatórios, devem realizar a entrega imediata destes no Departamento de Cultura (localizado na rua Mauá, número 143, Centro).

É necessário observar se o nome do artista contemplado consta na lista publicada no Diário Oficial, ficando em dia com a prestação de contas junto ao Governo Federal.

A Lei Aldir Blanc (Lei 14.017, de 2020) foi um auxílio financeiro para o setor cultural durante a pandemia de covid-19.

