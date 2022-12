As férias de Rui em meio ao caos das chuvas, Aline Peixoto candidata em Ipiaú e a bomba relógio do ICMS

Férias em meio ao caos

A Bahia voltou a sofrer com as consequências das fortes chuvas desde a última semana e o governador Rui Costa (PT)… decidiu viajar ao exterior. Escolhido para a Casa Civil do governo Lula, o petista viajou de férias mesmo em meio à tragédia que prejudicou principalmente a região do Médio Rio de Contas, afetando quase 300 mil pessoas. Resultado: o governador foi criticado até mesmo por aliados por deixar o estado nesta situação de calamidade pública, com milhares de desabrigados, cidades destruídas, localidades ilhadas e infraestrutura danificada.

Tragédia anunciada

Na região afetada, prefeitos não pouparam críticas ao governo pela falta de medidas preventivas, que foram prometidas no ano passado, quando o estado também sofreu com as consequências das chuvas. A principal queixa é a falta de um plano de contingência para o período de fortes chuvas, além de investimentos para melhorar a infraestrutura. Dizem também que os recursos disponibilizados no ano passado não foram suficientes, principalmente para a reconstrução de casas destruídas.

Plano B

O governador Rui Costa (PT) parece ter um novo plano para a primeira-dama Aline Peixoto. Após a repercussão negativa da tentativa de emplacar a esposa no Tribunal de Contas, Rui planeja lançar Aline candidata a prefeita de Ipiaú em 2024. A possibilidade já vem sendo tratada inclusive na cozinha da atual prefeita da cidade, Maria das Graças (PP), de quem Aline é muito próxima. O nome da primeira-dama, dizem fontes da coluna, já teria a chancela do grupo de Maria das Graças, cuja gestão tem recebido críticas.

Corte na agricultura familiar

Primeira pasta comandada por Jerônimo Rodrigues, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que cuida da agricultura familiar, vai ter uma redução de 25% no orçamento para 2023. Conforme a Lei Orçamentária aprovada, a SDR terá no total R$ 356,5 milhões para o ano, contra R$ 481,3 milhões em 2022. São mais de R$ 120 milhões a menos. Em 2021, o orçamento da pasta foi de R$ 378 milhões. Parlamentares dizem que os dados só confirmam que a secretaria teve seu orçamento encorpado para 2022, ano eleitoral. Será que a agricultura familiar só é importante para o governo em ano de eleição? Perguntar não ofende…

Menos infraestrutura

Outra pasta que tomou um baque no orçamento foi a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), responsável, entre outras tantas intervenções, pelas estradas. A pasta teve uma perda de R$ 190,6 milhões no orçamento para 2023 em relação a 2022 – saiu de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,1 bilhão. Assim como no caso da SDR, a pasta teve mais recursos em ano eleitoral. Ah, detalhe: o orçamento total do estado teve crescimento de 18,7% entre 2022 e 2023. Mas, ainda assim, pastas estratégicas tiveram menos recursos. Vai entender…

Bomba relógio

O governador eleito Jerônimo Rodrigues vai receber do seu padrinho Rui Costa uma crise em torno do aumento do ICMS, que vem provocando movimento de diversos setores da sociedade. Nesta semana, Fecomércio, FCDL, FAEB e o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja criticaram a medida do governo baiano. Outros setores, conforme fontes da coluna, também planejam realizar movimentos de repúdio ao aumento e fazer barulho contra a medida já no início de janeiro.

Vitrine trincada

Férias, verão, praia…a Bahia tinha tudo para ganhar o noticiário por suas belezas, mas esta semana foi a péssima condição das estradas que ganhou holofote na mídia nacional, depois do grave acidente com a influencer e ex-BBB Gizelly Bicalho na BA-489. Na ligação Prado-Itamaraju ela topou com uma cratera no meio da pista e o carro foi parar no matagal totalmente destruído. Felizmente, nenhum dos ocupantes que estavam com ela se feriu. O desabafo das vítimas nas redes sociais, criticando os “muitos buracos” naquela rodovia, contudo, pode acabar prejudicando na atração de visitantes em uma região que é vitrine pelo forte potencial turístico.

Escárnio

Outra coisa que macula o trade turístico da Bahia há muito tempo é o serviço de travessia Salvador-Itaparica via ferry-boat. A operação funciona em moldes humilhantes, com filas homéricas e recorrentes problemas técnicos nas embarcações, inclusive com risco de acidentes em alto mar. Há pelo menos 10 anos os governos do PT anunciam a construção de uma ponte, que seria a solução definitiva para a mobilidade com a ilha. De tão demorada, a promessa virou piada, tal como é o escárnio que os governos petistas fazem sobre os usuários do sistema.

Sem vaga

Aliados próximos do vice-governador eleito Geraldo Júnior (MDB) disseram que o emedebista não ficou nada satisfeito por não ter sido escolhido para comandar alguma secretaria no governo. Eles contam que Geraldo esperava assumir uma pasta, mas, contudo, preferiu não pressionar e deixou a decisão nas mãos de Jerônimo.

Loteamento

Concluído o anúncio dos 25 secretários que formarão o primeiro escalão de Jerônimo Rodrigues, foi dada a largada nos bastidores a uma corrida insana por espaços e cargos. O loteamento, segundo confidenciam assessores, segue a lógica de premiar prioritariamente aqueles que tiveram mais serviços prestados na campanha eleitoral, independente da qualificação técnica que as funções demandam. A negociação envolve até nomeações nos gabinetes dos deputados estaduais e federais que vão se licenciar para serem secretários.

Impaciência Cultural

O setor cultural da Bahia ainda digere a decisão do governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) de levar um jornalista gaúcho ao comando da Secretaria da Cultura, uma das pastas mais representativas do Estado. A despeito de ter sido uma indicação do senador Jaques Wagner, o nome de Bruno Monteiro esvaziou as expectativas de valorização que movimentos culturais julgavam ter no governo Jerônimo. Mesmo avisado que a cena cultural baiana estava fechada em copas ao possível anúncio de Monteiro, Jerônimo levou a ideia adiante, confirmou a indicação e ignorou as vozes regionais que apontavam numa outra direção. Durante cerimônia esta semana, só restou ao petista pedir “que os movimentos culturais tenham um pouco de paciência”.

Segunda chance

Outra escolha criticada no primeiro escalão de Jerônimo é a deputada Jusmari Oliveira (PSD), anunciada para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), pasta já comandada por ela por pouco mais de sete meses em 2017. Já naquela época Jusmari recebeu uma enxurrada de críticas por ter sido condenada por fraude em licitação na compra de medicamentos e de materiais hospitalares, odontológicos e de laboratório. A condenação, em tese, impediria a nomeação, o que não ocorreu. Na pasta, o desempenho dela foi considerado à época muito abaixo da média pela cúpula do governo. A secretaria é considerada estratégica por ser a responsável por projetos importantes como nas áreas de habitação e mobilidade.

Isolado

Já o escolhido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o deputado Angelo Almeida (PSB), tem sido muito criticado entre integrantes do setor produtivo. Fontes da coluna contaram que Almeida buscou contato com players do setor, mas não teve apoio. A opção por ele, conforme as mesmas fontes, teve mais relação partidária para acomodar o PSB do que qualificação técnica para o posto.