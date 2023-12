Assembleia aprova projeto que dá título de ‘Capital do Vinho da Chapada Diamantina’ a Morro do Chapéu

Foto: Divulgação

Projeto é de autoria do deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil) 20 de dezembro de 2023 | 18:53

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, nesta quarta-feira (20), o projeto de lei do deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil), que designa o título de ‘Capital do Vinho da Chapada Diamantina’ para a cidade de Morro do Chapéu. O objetivo é incentivar e desenvolver ações, além de instituir o Festival do Vinho na cidade, para estimular o enoturismo e a economia local. O parlamentar destaca o potencial turístico do município, que conta atualmente com cinco vinícolas, dentre elas, três abertas à visitação. Após aprovado, o projeto segue para sanção do governador do Estado.

“Esse projeto vai valorizar a produção do vinho no município, onde já existem várias vinícolas e outras estão sendo instaladas. Com certeza vai contribuir com o fortalecimento dessa terra, que integra uma das belezas naturais mais marcantes do nosso Estado. Espero que o governador sancione o mais rápido possível esse projeto para que logo seja transformado em lei”, afirmou.

Segundo Tavares, Morro do Chapéu vem se destacando com o enoturismo e os vinhos lá produzidos estão sendo reconhecidos e apreciados como uma grande atração do território baiano. “Além disso, a cidade vem se desenvolvendo, com melhorias nos serviços, com uma gestão séria e comprometida da prefeita Juliana Araújo, por tudo isso alcançando o escalão de ser reconhecida como a Capital do Vinho da Chapada Diamantina. A ideia é aumentar o enoturismo, dinamizar a economia local e ampliar as oportunidades de renda para a população”, ressaltou.

